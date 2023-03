Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in eine Bäckerei

Unkel (ots)

In der Nacht von So. 26.03.23 auf Mo. 23.03.23 kam es in Unkel, Am Hohen Weg zu einem Einbruchdiebstahl in eine Bäckereifiliale. Derzeit noch unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln der Eingangstüre in das Innere. In einem Nebenraum des Verkaufsraumes wurde mittels erheblicher Intensität ein Tresor angegangen und Schränke/Spinde der Mitarbeiter durchsucht.

Bezüglich möglicher Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Aufgrund der Tatbegehensweise entstand ein umfangreiches Spurenbild, dies wurde durch Beamte des Fachkommissariates der KI Neuwied gesichert. Tatzeitraum dürfte zwischen ca. 22:00 Uhr und 03:00 Uhr liegen. In direkter Nähe zum Tatort befindet sich ein größerer Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Die Polizeiinspektion Linz bittet um mögliche Hinweise, falls jemand zur angegebenen Zeit ungewöhnliche Wahrnehmungen in Tatortnähe machen konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell