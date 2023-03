Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug statt Urlaub

Vettelschoß (ots)

Am Sa. 25.03.23 erschien ein 66 jähriger Mann aus Vettelschoß auf hiesiger Dienststelle und zeigte einen Betrug an. Demnach hat er vor Monaten über eine Vermittlungsagentur ein Ferienhaus am Bodensee gebucht und bereits bezahlt. Etwa 5 Wochen nach der Buchung habe er eine Mail erhalten, wonach die Buchung storniert werden müsse und er sein Geld zurück erhalte. Das Geld wurde jedoch nicht zurück überwiesen und die Agentur ist nicht mehr erreichbar. Es ist davon auszugehen, dass dies bereits von Beginn an in betrügerischer Absicht so geschah. Derzeit führt die Polizei in Linz Ermittlungen zu der Vermittlungsagentur und dem Zahlungsverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell