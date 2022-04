POL-CE: Eschede - Fahrer nach Kollision mit Baum leicht verletzt

Celle (ots) - In der Nacht zu Dienstag (19.04.) brachen unbekannte Täter in ein Pflegedienstgebäude in der Celler Straße ein. Sie entwendeten Bargeld und mehrere Handys. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter Telefon 05145/284210. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: ...

