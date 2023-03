Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Angetrunkene Fahrradfahrerin gestürzt

Neuwied-Heddesdorf (ots)

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei eine verletzte Person auf der Dierdorfer Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Kollegen konnten diese zunächst nur ein Fahrrad feststellen. Kurz danach erschien dann auch die 36jährige Radfahrerin, die nach eigener Aussage "keinen Bock" auf die Polizei hatte. Schnell stellten die Beamten den Grund dafür fest, denn die Frau pustete bei einem Alco-Test 1,64 Promille. Sie hatte lediglich einen Bluterguss an der Stirn. Sie gab an, ohne Fremdeinwirkung gestürzt zu sein. Nach einer Blutprobe und der Sicherstellung ihres Fahrrades wurde gegen sie eine Strafanzeige erstattet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell