POL-PDNR: Stau nach Unfall auf der B 42

Rheinbreitbach, Reinblickstraße (ots) - Am 24.03.2023 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Rheinbreitbach. Eine 39-jährige Pedelec-Fahrerin verlor aufgrund eines Windstoßes bei der Fahrt die Kopfbedeckung. Sie versuchte noch, nach der wegfliegenden Kappe zu greifen und verlor dadurch das Gleichgewicht. Bei dem Sturz verletzte sie sich am Kopf und musste ...

mehr