POL-PDNR: Mudersbach - Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Birnbach (ots) - Am Samstag, 25.03.2023, gegen 21.00 Uhr, wurde ein Pkw in Birnbach, Bundesstraße 8, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die am Fahrzeug angebrachten Kurzzeitkennzeichen einem anderen Pkw zugeteilt waren. Gegen den 35-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

