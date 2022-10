Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versuchtes Tötungsdelikt in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 04.10.2022 gegen 17:36 Uhr kam es auf dem Marienplatz in Schwerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Zuge eine Person durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden ist. Der Geschädigte, ein 30-jähriger Algerier, wurde notoperiert und befindet sich zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte, ein 25-jähriger Marokkaner, vorläufig festgenommen werden.Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Es besteht der Anfangsverdacht des versuchten Totschlags.

Florian Schöllermann Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Schwerin Dienstgruppenleiter

