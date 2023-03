Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: ungebetener Besuch in der Küche

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht von Sa. 25.03. auf So. 26.03 kam es zu einem ungewöhnlichen polizeilichen Einsatz in Bad Hönningen. Ein 44 jähriger Mann teilte telefonisch mit, dass er einen Fuchs in seiner Küche festgestellt habe und bat um Hilfe. Die eingesetzten Beamten der Polizei Linz fanden tatsächlich ein völlig verängstigtes Jungtier in der Küche des Mitteilers vor. Es ist nicht nachzuvollziehen, wie das Tier dort hin kam. Die Polizisten vor Ort suchten nach einer Lösung und die fand sich in einem Karton. Diesen stülpten Sie dem Tier über und schoben es so aus er Küche und aus dem Haus ins Freie. Soweit dies beurteilt werden kann, blieb das Tier ohne Schaden. Es nutzte die neu gewonnene Freiheit und lief in ein angrenzendes Waldgebiet.

