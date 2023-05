Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Tag der Polizei Polizeiarbeit hautnah erleben

Die Polizei des Kreises Steinfurt lädt alle Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich zum Tag der Polizei ein. Wo findet der Tag statt? Am Samstag, dem 06. Mai 2023 in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr öffnet die Kreispolizei an der Polizeiwache in Ibbenbüren, Osnabrücker Straße 148, ihre Türen. Alle Menschen im Kreis Steinfurt sind herzlich eingeladen auf dem Gelände der neuen Polizeiwache mal einen Blick hinter die Kulissen der Polizeiarbeit zu werfen. Neben der Ausstellung von Sonderfahrzeugen und Vorstellungen der Landeskarategruppe und der Landesturnriege finden sich zahlreiche Attraktionen für Kinder. Auch die Landesreiterstaffel, die Verkehrspuppenbühne und unsere Diensthunde sind mit an Bord - und darüber hinaus vieles mehr. Nutzen Sie die Gelegenheit mal ganz ungezwungen mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf Sie.

