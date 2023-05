Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad

Rheine (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Rheiner Straße / Am Flöddert / Hoher Heideweg ist am Mittwoch (03.05.23) eine 82-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau aus Rheine war gegen 14.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Rheiner Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Eine 75-jährige Rheinenserin befuhr mit ihrem Renault Modus den Hohen Heideweg. An der Kreuzung Rheiner Straße wollte sie geradeaus auf der Straße Am Flöddert weiterfahren. Hierbei übersah die 75-Jährige die Radfahrerin, die gerade die Straße Am Flöddert querte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

