Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort zwischen Godenau und Brunkensen

Hildesheim (ots)

Alfeld - (rb) Am 30.03.2023, gegen 12:00 Uhr, kam es auf der K 407 zwischen den Ortsteilen Godenau und Brunkensen zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten PKW. Bisherigen Ermittlungen zufolge, ist dabei der Fahrzeugführer eines hellgrauen Mittelklassewagens in den Hinterreifen des vor ihm fahrenden Radfahrers gefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Radfahrer stürzte, wodurch er Schürfwunden erlitt und sein Fahrrad beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer: 05181/91160 in Verbindung zu setzen. Von besonderem Interesse für die Polizei ist der Fahrzeugführer eines schwarzen PKW mit Hamelner Zulassung, der seine Hilfe am Unfallort anbot und den Unfallverursacher verfolgte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell