POL-HI: FREDEN (dei) Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hildesheim (ots) - Nordstemmen, Hauptstraße (mk). Am 30.03.2023, gegen 02:00 Uhr, kommt es zu einem Einbruch in eine Spielothek in der Hauptstraße in Nordstemmen. Dabei gelangt die bislang unbekannte Täterschaft durch gewaltsames Öffnen eines rückwärtigen Fensters in das Objekt. Nähere Angaben zur Schadenshöhe am Objekt, bzw. zu entwendeten Gegenständen, können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getätigt werden. ...

