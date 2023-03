Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gestohlene Autos tauchen in Brandenburg auf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - HARSUM - (jpm) Zwei Autodiebstähle, die sich in der Nacht zu vergangenem Dienstag (28.03.2023) ereigneten, beschäftigen derzeit die Ermittler des 2. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim. Dabei handelt es sich zum einen um einen Audi A4 Avant, der in Ochtersum gestohlen wurde, sowie um einen Audi A5 Sportback, der in Harsum abhandenkam.

Bisherige Pressemeldung vom 28.03.2023:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5473789

Beide Autos sind in Brandenburg verlassen vorgefunden worden. Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Der A4 stand auf dem Gelände einer Raststätte an der A 10 und der A5 in einem Waldstück im Bereich der Ortschaft Kloster Lehnin. Zeugen machten die örtlich zuständigen Polizeidienststellen auf die Fahrzeuge aufmerksam. Da diese zur Fahndung ausgeschrieben worden sind, konnten sie umgehend den Diebstählen in Hildesheim und Harsum zugeordnet werden.

Beide Autos sind sichergestellt worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell