POL-MS: Polizei warnt vor Einbrüchen - Zeugen nach drei Taten gesucht

Am Donnerstag (15.12.) sind Unbekannte tagsüber in zwei Häuser und in eine Wohnung eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben sich zwischen 10:45 Uhr und 11:30 Uhr Zugang zu ein Einfamilienhaus an der Straße Windbreede verschafft. Die Täter brachen zunächst das Gartentor auf, hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen in das Haus ein. Die Unbekannten durchsuchten das Erdgeschoss nach Beute und entwendeten ein goldenes Armband. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Zeit von 15:30 Uhr und 18:30 Uhr stiegen Unbekannte über den Balkon in eine Erdgeschosswohnung an der Oberschlesier Straße ein. Die Täter zerstörten die Scheibe der Balkontür und verschafften Zutritt zu der Wohnung. Hier entwendeten sie mehrere Schmuckstücke.

Am Donnerstagabend gegen 20:50 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Auf dem Draun verschafft. Nachdem sie das Haus durch die nicht verschlossene Terrassentür betraten, durchwühlten die Täter alle Schränke auf der Suche nach möglicher Beute. Anschließend flüchteten sie ohne Beute durch den Garten in unbekannte Richtung.

Falls mögliche Zeugen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, nimmt die Polizei Hinweise unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

