LPI-SHL: Ohne Fleppe unterwegs

Meiningen (ots) - Mit 1,26 Promille stoppte eine Polizeistreife Sonntagnacht eine 32-jährige Fiat-Fahrerin in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen. Die Dame musste die Polizisten nachfolgend zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten und ihren Führerschein abgeben. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr war die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

mehr