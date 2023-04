POL-PIKIB: versuchter Diebstahl

Göllheim (ots) - Am 30.03.23, gegen 14:40Uhr, kam es im Einmündungsbereich B 47/K 80 zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-Jährige aus dem Donnersbergkreis befuhr mit ihrem PKW die B 47 aus Richtung Dreisen kommend und verließ diese an der Abfahrt Göllheim. An der Einmündung B 47/K 80 bog die 25-Jährige nach links auf die K 80 in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße ab und übersah hierbei einen von links kommenden 27-Jährigen PKW-Fahrer, welcher die K 80 aus Richtung ...

