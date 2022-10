Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mehrere Mülleimer geraten in Brand

Papenburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am gestrigen Montagabend mehrere Mülleimer in Papenburg in Brand. Zunächst wurde gegen 19:30 Uhr im Papenburger Stadtpark an der Straße "Am Stadtpark" der Brand zweier Mülleimer gemeldet. Um 21:00 Uhr wurde ein weiterer Brand auf dem Gelände einer Turnhalle an der Kleiststraße gemeldet. Auch hier war ein Mülleimer in Brand geraten. Die Feuerwehr Papenburg war in beiden Fällen vor Ort und konnte die Brände schnell löschen. Es entstand jeweils ein geringer Sachschaden. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossenen werden. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

