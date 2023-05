Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall - 62-jähriger Autofahrer verletzt Auto fährt in Graben und landet auf dem Dach

Altenberge (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwoch (03.05.2023) zu einem Alleinunfall ausgerückt. Ein 62-Jähriger ist dabei leicht verletzt worden. Der Mann aus Altenberge war gegen 12.50 Uhr mit seinem Seat auf der Straße Kümper in Richtung Altenberge unterwegs. In einer Linkskurve vor der Anschrift Kümper 3 kam der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet in den Straßengraben und landete in der Folge auf dem Dach. Der Ver-letzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sach-schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

