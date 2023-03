Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - 15-Jährige angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstagabend gegen 19.20 Uhr an der Verdener Landstraße/Fichtestraße in Nienburg ereignete.

Laut Angaben der 15-jährigen Geschädigten sei diese am Samstagabend fußläufig auf dem Gehweg entlang der Verdener Landstraße unterwegs gewesen und habe die Fichtestraße passieren wollen. Zu diesem Zeitpunkt soll ein schwarzer SUV aus Richtung Stadtmitte gekommen und nach rechts in die Fichtestraße einbogen sein. Der PKW habe die 15-jährige Nienburgerin erfasst, woraufhin diese zu Boden gefallen sei. Das im SUV sitzende ältere vermeintliche Ehepaar habe sich zwar zunächst nach der Jugendlichen erkundigt und die eigene Adresse mitgeteilt, sei dann jedoch weitergefahren. Die Jugendliche wurde durch den Sturz am Handgelenk verletzt.

Mehrfache nachträgliche Überprüfungen der genannten Adresse durch die Polizei haben bislang nicht zur Identifizierung des Unfallverursachers geführt.

Zeugen die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell