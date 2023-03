POL-NI: Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Buchholz (ots) - (ma) Ein 24jähriger Autofahrer ist am Sonntag gegen 10.15 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in Buchholz mit einem vorläufigen Promillewert von 1,23 kontrolliert worden. Die Beamten der Polizei Bückeburg ordneten eine Blutentnahme bei dem Aerzener an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bückeburg beim Amtsgericht Stadthagen ist der Führerschein des 24jährigen wegen des Tatverdachts einer Trunkenheitsfahrt beschlagnahmt worden. Dem Aerzener wurde das weitere ...

