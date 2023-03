POL-STH: Verkehrsunfall

Hagenburg (ots) - (bae)In der Nacht von Donnerstag, 02.03.2023 auf Freitag, 03.03.2023 kam es in Hagenburg zu einer Sachbeschädigt. Bei einem Pkw wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Das Fahrzeug war in einem Hinterhof in der Langen Straße in Hagenburg abgestellt. Aus dem Pkw wurden keine Gegenstände entwendet. Es ist ein Schaden von 500 Euro entstanden. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann möge sich bitte mit der Polizei in Hagenburg unter der Rufnummer 05033 980130 ...

