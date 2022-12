POL-PPWP: Zwei Kinder auf Diebestour

Kaiserslautern (ots) - Ein Dacia und ein Renault sind sich am Mittwochmorgen in der Hellmut-Hartert-Straße in die Quere gekommen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich die Dacia-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Zu dem Unfall kam es kurz vor 9 Uhr, als die 22-jährige Frau mit ihrem Dacia Sandero vom Klinikum kommend in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße fuhr. In Höhe des Pfaffplatzes querte der Renault Clio ...

