Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jeder siebte Fahrer ein "Verkehrssünder"

Kaiserslautern (ots)

In der Zollamt- und Bahnhofstraße hat die Polizeiinspektion 2 am Mittwoch mehrstündige Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden dabei im Verlauf des Vormittags 34 Fahrzeuge überprüft und zahlreiche Verkehrsteilnehmer hinsichtlich ihres Verhaltens aufgrund der winterlichen Witterungsbedingungen sensibilisiert.

Im Kontrollzeitraum stellten die Beamten zwei Fahrer mit dem Handy am Ohr fest - ihnen blühen nun Ordnungswidrigkeitsanzeigen mit einem Bußgeld sowie einem Punkt im Verkehrszentralregister. Ähnliches kommt auf einen Autofahrer zu, der das Rotlicht an einer Ampel ignorierte und trotzdem in den Kreuzungsbereich einfuhr. Ein weiterer Autofahrer missachtete das Durchfahrtsverbot im Bereich Bahnhofstraße/Guimaraes-Platz und muss nun ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen.

Last but not least hatten es die Einsatzkräfte mit einem E-Scooter-Fahrer zu tun, der ohne erforderliches Versicherungskennzeichen unterwegs war. Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt. Der E-Scooter wurde vorläufig sichergestellt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell