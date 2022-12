Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weihnachtsbaumdiebstahl aufgeklärt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei hat den Diebstahl eines Weihnachtsbaums aufgeklärt. Der Baum wurde im November in der Hauptstraße gestohlen. Geschmückt hatten ihn Schülerinnen und Schüler einer zweiten Klasse der Grundschule. Ein Kunst- und Kulturverein beschaffte den Baum und stellte ihn den Kindern zur Verfügung. Eine Zeugin beobachtete in der Nacht zum 28. November die Diebe und gab der Polizei Hinweise. Die Ermittlungen führten die Beamten zu einer Verdächtigen in der Verbandsgemeinde Landstuhl. Rund 30 Kilometer vom Tatort entfernt wurden die Polizisten fündig: Im Wohnzimmer der Frau stand der gestohlene Baum. Den liebevoll gebastelten Weihnachtsschmuck der Kinder und ihre Wunschzettel hatte die 21-Jährige gegen ihren eigenen Schmuck getauscht. Die Weihnachtsdekoration und Zettel der Kinder bewahrte sie allerdings auf. Die Frau war geständig. Sie beteuerte, dass ihr der Diebstahl leid tut. Im Beisein der Beamten schmückte sie den Tannenbaum ab und händigte den gebastelten Schmuck sowie die Wunschzettel der Schulkinder aus. Unter den Augen der Ordnungshüter transportierte die 21-Jährige den Baum zurück nach Otterberg. Die Polizei informierte einen Verantwortlichen des Vereins und mit einem Brief an die Schule die Kinder der zweiten Klasse. Die Ermittlungen zu mutmaßlichen Komplizen der 21-Jährigen dauern an.

"Liebe Kinder! Heute, am späten Abend des 14.12.2022, haben wir euren Tannenbaum zurück nach Otterberg gebracht. Nach sehr hilfreichen Zeugenhinweisen, etwas polizeilichem Geschick und dem notwendigen Weihnachtszauber, konnten wir ihn fast 30 Kilometer entfernt in einem Wohnzimmer finden. Jemand dachte, dass es eine witzige Idee sei, einen Baum von der Straße mit nach Hause zu nehmen. Als die Person, die den Baum mitnahm, den tollen Weihnachtsschmuck und die Wunschzettel von euch sah, hatte sie schon ein ganz schlechtes Gewissen. Sie weiß, dass es nicht in Ordnung war, den Baum mitzunehmen. Das tut ihr auch ganz arg leid. Euren Baumschmuck und die Wunschzettel haben wir auch wieder mitgebracht. Der Baum sieht leider nicht mehr ganz so frisch aus. Er stand in einem ganz warmen Wohnzimmer und hat deshalb schon einige Nadeln verloren - und hat ganz viel Durst. Wir hoffen, dass ihr nicht mehr ganz so traurig seid und wünschen Euch ein wundervolles Weihnachtsfest!" |erf

