Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wintereinbruch sorgt für Blechschäden

Westpfalz (ots)

Der erste Schnee für diesen Winter hat auf den Straßen in der Westpfalz für ein paar Unfälle gesorgt. Es blieb aber - nach den derzeitigen Erkenntnissen (Stand 16 Uhr) - im gesamten Bereich bei Blechschäden. Verletzt wurde niemand. Dennoch steht unterm Strich eine Schadenshöhe von insgesamt rund 33.000 Euro.

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Kaiserslautern wurden vom frühen Morgen bis zum Nachmittag sechs Unfälle gemeldet, die mit der Witterung in Verbindung gebracht werden konnten. "Nicht angepasste Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn" hieß es beispielsweise bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 sowohl in Rodenbach als auch in Kaiserslautern, wo Fahrzeuge beim Abbiegen gegen ein geparktes Auto oder ein Verkehrszeichen prallten. Auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet West rutschte ein Pkw beim Wenden gegen ein anderes Fahrzeug. Der Polizeiinspektion 1 wurde aus Mehlingen ein Unfall gemeldet. Hier war ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen Leitpfosten beschädigt. Ähnliches Szenario im Bereich der PI Lauterecken: Hier geriet ein Pkw auf der Straße nach Desloch in einer Kurve ins Schleudern und prallte gegen einen Leitpfosten. Den höchsten Sachschaden (8.000 Euro) gab's im Bereich der PI Kusel: Auch hier kam ein Pkw bei Etschberg in einer Kurve von der Fahrbahn ab und krachte in die Schutzplanken.

Auch die Unfallmeldungen aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Pirmasens klingen ähnlich. Die PI Dahn musste zu drei witterungsbedingten Unfällen ausrücken, weil Fahrzeuge auf winterglatten Straßen ins Schleudern gerieten, von der Fahrbahn abkamen und gegen eine Laterne oder in die Schutzplanken prallten. Höchster Schaden: 10.000 Euro. Auch die PI Waldfischbach-Burgalben nahm einen Winter-Unfall auf der B10 auf. Der Verursacher war ebenfalls witterungsbedingt vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell