POL-FR: Lkr. Emmendingen - Simonswald: Gleitschirmflieger aus Baum geborgen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 17.07.22, kam es im Bereich Hörnleberg in Simonswald gegen 14.30 Uhr zu einem alleinbeteiligten Flugunfall eines Gleitschirmfliegers. Laut dessen Angaben befand er sich bereits mehrere Meter in der Luft, als er von einer Windböe erfasst und gegen einen Baum gelenkt wurde. Dort verfing sich der Verunfallte, verletzte sich hierbei leicht und musste von der Bergwacht aus dem Baum geborgen werden.

