Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Auf Gegenfahrbahn geraten, zwei Autos touchiert und weitergefahren

Freiburg (ots)

Von Niedertegernau kommend befuhr am Freitag, 15.07.2022 gegen 16.20 Uhr ein Mercedes-Fahrer die L139 in Richtung Wieslet. Vermutlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit geriet er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und touchierte zwei entgegenkommende Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte sich der Mercedes von der Unfallörtlichkeit. Fahrzeugteile und das Kennzeichen wurden bei dem Unfall vom Mercedes verloren und der Fahrzeughalter konnte darüber ermittelt werden. Eine Person aus dem entgegenkommenden Fahrzeug wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst untersucht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell