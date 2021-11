Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf- Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Warendorf (ots)

Am 13.11.2021 beabsichtigte ein 56 jähriger Warendorfer mit seinem Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarktes am August- Wessing- Damm in Warendorf einzuparken. Dabei beschädigte er gegen 14:55 Uhr einen vor Ort geparkten Pkw. Der Warendorfer bemerkte den Zusammenstoß und begutachtete den Schaden. Im Anschluss parkte er sein Fahrzeug an anderer Stelle um, ohne sich um die Schadensregulierung zu sorgen. Aufmerksame Zeugen beobachten den Vorgang und informierten die Polizei. Der Warendorfer konnte kurz darauf durch Polizeibeamte angetroffen werden. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Alkoholeinwirkung bei dem Warendorfer festgestellt werden. Es erfolgte ein Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheines. Die Schadenshöhe beträgt 2500 Euro.

