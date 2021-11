Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Personen meldeten Polizei Angriff auf Mann

Warendorf (ots)

Am Freitag, 12.11.2021 meldeten mehrere Zeugen gegen 23.25 Uhr einen Angriff auf einen Mann am Oelder Bahnhof. Dort trafen die Beamten auf einen 33-Jährigen, der verletzt war. Der Oelder gab an, in einen Streit eingegriffen zu haben und selber attackiert worden zu sein. Laut Zeugen soll ein unbekannter Mann den Verletzten geschlagen haben. Als dieser gestürzt sei, wäre der Mann von dem Täter und einer weiteren Person getreten worden. Anschließend seien die Tatverdächtigen geflüchtet. Der Verletzte machte vor Ort nur wenige Angaben, daher sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

