Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, 11.11.2021, zwischen 6.45 Uhr und 16.00 Uhr an der Straße Am Stadtpark in Ahlen ereignete. Der Unbekannte fuhr gegen einen schwarzen Renault Espace und beschädigte diesen an der linken Seite. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell