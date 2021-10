Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Apolda (ots)

In der Robert-Koch-Straße/Ecke Bernhardstraße in Apolda kam es am 30.09.2021, gegen 13:55 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 69jähriger Mann befuhr im Pkw Skoda die Robert-Koch-Straße mit der Absicht, nach rechts auf die Bernhardstraße aufzufahren. Er musste an der Einmündung jedoch verkehrsbedingt anhalten, was der ihm folgende 65jährige Fiat-Fahrer zu spät bemerkte und auffuhr. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell