POL-ST: Ibbenbüren, Zeugen nach Körperverletzung gesucht An der Schulstraße/Westfalenstraße

Ibbenbüren (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht zu Samstag (22.04.23) war ein 30-Jähriger von mehreren unbekannten Personen geschlagen und getreten worden, nachdem er sich in eine Auseinandersetzung der drei Tatverdächtigen mit einem weiteren Opfer verbal ein-gemischt hatte. Der Geschädigte war in der Nacht gegen 01.00 Uhr zu Fuß an der Schulstraße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Realschule beobachtete er drei Personen, die offenbar eine vierte Person anspuckten. Der 30-Jährige rief die Unbekannten dazu auf, dies zu unterlassen. Dann ging er weiter. Wenig später fiel ihm auf, dass er von einem Auto verfolgt wurde. An der Westfalenstraße/Ecke Niedersachsenring stiegen die drei Unbekannten aus. Sie gingen den Geschädigten an, stellten ihm ein Bein und schlugen und traten dann auf den am Boden liegenden 30-Jährigen ein. Der Geschädigte flüchtete schließlich zu Fuß. Folgende Täterbeschreibung liegt vor: Ein Mann war etwa 1,85 Meter groß und muskulös. Er trug eine helle Daunenjacke. Der zweite Täter trug einen Pullover mit einer schwarzen Kapuze. Die dritte Person war mit einer Jeans und hellen Turn-schuhen bekleidet. Das Auto, mit dem die Drei unterwegs waren, war den Zeugen-angaben zufolge ein dunkler Audi mit Steinfurter Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Vorfall etwas mitbekommen haben oder die Angaben zu den Tätern machen können. Außerdem wird der zweite Geschädigte gesucht, die Person, die vor der Realschule an der Schulstraße angegangen wurde. Die Wache in Ibbenbüren nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

