Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Rinderstall in Brand, Nachtrag: weder Personen noch Tiere verletzt

Hörstel (ots)

Die Löscharbeiten an dem brennenden Rinderstall in Hörstel-Lage dauern weiter an. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten alle rund 50 Rinder wieder eingefangen werden. Weder Personen noch Tiere wurden verletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten, groben Schätzungen bei rund 100.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.

Erstmeldung vom 04.05.2023 - 12.57 Uhr:

Hörstel, Rinderstall in Brand, Feuerwehr und Polizei vor Ort

Aktuell steht in Hörstel-Lage ein Rinderstall im Vollbrand. Feuerwehr und Polizei sind vor Ort, die Löscharbeiten laufen. Der Hof, zu dem der Stall gehört, liegt an der Straße Ludwigswald zwischen Flöttenweg und Jacksonweg. Nach bisherigem Kenntnisstand befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Es sind Rinder entlaufen, die derzeit eingefangen werden. Für den Straßenverkehr gibt es keine Beeinträchtigungen. Es wird nachberichtet.

