Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Auto überschlagen, Rettungshubschrauber im Einsatz Kreuzung gesperrt

Wettringen (ots)

In Wettringen-Haddorf an der Kreuzung K60/K57 gibt es derzeit einen größeren Einsatz wegen eines Verkehrsunfalls. Ein Auto hat sich überschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist eine Person schwer verletzt. Vor Ort sind zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kreispolizeibehörde Steinfurt ist auf dem Weg. Der Kreuzungsbereich ist voll gesperrt, es ist keine Durchfahrt möglich - weder in Richtung Bilk, noch in Richtung Ohne. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell