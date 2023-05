Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Tecklenburg (ots)

Am Montag (08.05.) gegen 13.15 Uhr kam es in Tecklenburg auf der Leedener Straße zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 30 kollidierte ein Motorradfahrer mit einem PKW. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wurde der Kradfahrer durch die Kollision schwer verletzt. Die Leedener Straße ist zur Unfallaufnahme zurzeit in beide Richtungen gesperrt. Rettungswagen und der Rettungshubschrauber sind vor Ort. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam ist im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

