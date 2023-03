Polizei Gütersloh

POL-GT: Verletzte Katze tot aufgefunden - Polizei ermittelt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Eine 25-jährige Frau aus Gütersloh erstattete am Donnerstag (23.03.) eine Strafanzeige, nachdem ihre Katze tot aufgefunden. Den Angaben nach war das Tier seit Sonntag (19.03.) im Bereich Amtenbrinksweg unterwegs. Am Montag (20.03.) meldeten Zeugen an der Straße Tüskenheide den Fund der toten Katze. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Tier zuvor möglicherweise misshandelt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat im Tatzeitraum im Bereich Amtenbrinksweg/ Tüskenheide verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

