POL-GT: Unfallflucht unter Alkohol - drei Führerscheine sichergestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Aufmerksame Zeugen informierten am Donnerstagabend (23.03., 19.45 Uhr) eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Bogenstraße. Beim Ausparken touchierte die eine Mercedes-Fahrerin einen geparkten VW Passat. Anschließend fuhr sie davon.

Die Mercedes-Fahrerin wurde an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Die Polizisten stellten an ihrem Auto nicht nur entsprechende frische Unfallspuren fest, sie nahmen in der Atemluft der 72-jährigen Dame auch Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholvortest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Nach einer entsprechenden Blutprobenentnahme sollte der Führerschein der Dame sichergestellt werden. Diese händigte den Beamten aber ganze drei Führerscheine aus. Aus verschiedenen Ländern.

Ein Ermittlungsverfahren gegen die Gütersloherin wurde eingeleitet.

