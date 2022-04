Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Unfallflucht

Freiburg (ots)

Einen Unfall verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schützenstraße in Emmendingen vermutlich zwischen Mittwoch, 20.04.2022, 23.45 Uhr und Donnerstag, 21.04.2022, 6.30 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher die Denzlinger Straße in Richtung der Schützenstraße, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beim Versuch nach rechts in die Schützenstraße einzubiegen nach links von der Straße abkam und dort einen Betonzaun durchschlug. In der Folge kam es zur Kollision mit einem dahinter geparkten Pkw, welcher durch die Wucht der Kollision quer nach rechts in den daneben befindlichen Carport geschoben wurde.

Am Betonzaun und am geparkten Pkw entstand nach aktuellem Kenntnisstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

An der Unfallstelle blieben Trümmerteile des Fahrzeugs des mutmaßlichen Unfallverursachers zurück. Diese deuten darauf hin, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen weißen oder grauen Pkw der Marke Peugeot handeln könnte. Das Fahrzeug muss im Frontbereich und den Beleuchtungseinrichtungen stark beschädigt sein, eventuell verliert es Betriebsstoffe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07641/5820 mit dem Polizeirevier Emmendingen in Verbindung zu setzen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell