POL-GT: Aktualisierung des Räumbereichs rund um den Bahnhof in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots) - Halle (UK) Am 24.03.23 um 01:05 h befährt eine Streifenwagenbesatzung die Alleestraße in Halle in FR ortsauswärts. Plötzlich und vollkommen unerwartet gerät in Höhe der Einmündung zum "Schlammpatt" ein entgegenkommender 26-jähriger VW - Fahrer aus Halle auf den Fahrstreifen des Streifenwagens. Nur durch abrupte Lenkbewegungen der den Streifenwagen fahrenden 26 jährigen Polizistin kann ein ...

mehr