POL-ST: Rheine-Mesum, Einbruch in Hallenbad

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.05.2023) ist in das Schwimmbad am Hassenbrockweg eingebrochen worden. Unbekannte sind gewaltsam durch die Eingangstür in das Hallenbad gelangt. Bei der Tatausführung lösten die Einbrecher gegen 03.25 Uhr einen Alarm aus. Die Polizei traf vor Ort jedoch niemanden mehr an. Die Täter brachen im Eingangsbereich des Hallenbads einen Ticketautomaten auf und stahlen daraus einen Bargeldbetrag in noch unbekannter Höhe. Weiter beschädigten sie einen Snackautomaten in der Eingangshalle. Insgesamt entstand nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 entgegen.

