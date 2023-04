LPI-J: Achtung - neue Betrugsmasche

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in Hermsdorf, Am Bahnhof zu einem Parkrempler. Die Fahrerin eines PKW Mercedes stieß beim Einparken gegen das danebenstehende Fahrzeug, stieg aus und entfernte sich von der Unfallstelle. Dabei konnte sie durch Zeugen beobachtet und identifiziert werden. Die 80-Jährige muss sich nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

