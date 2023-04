LPI-J: Unfallflucht

Jena (ots) - Am Donnerstagvormittag stellte ein Frau Beschädigungen, an der Eingangstür ihrer Wohnung am Fichteplatz, fest. Unbekannte hatten scheinbar versucht, die Tür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

