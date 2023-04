Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Jugendliche Diebe

Jena (ots)

Auf frischer Tat konnte Donnerstagmittag eine 15-Jährige gestellt werden, welche in einem Geschäft in der Goethegalerie Bekleidung entwendete. Bei der Herausgabe der Sachen wurde festgestellt, dass sich die Jugendliche zuvor auch in einem Unterwäscheladen bediente. Der Wert des entwendeten Diebesgutes beläuft sich auf ca. 90,- Euro.

Nur 2 Stunden später fielen zwei männliche Personen auf, welche in der Umkleidekabine die Diebstahlssicherung an der Ware entfernten. Durch die hierdurch entstandenen Geräusche aufmerksam geworden, alarmierte das Verkaufspersonal den Sicherheitsdienst. Als die Jugendlichen angesprochen wurden, verwickelten diese das Personal in einen heftigen Streit und flüchteten fortfolgend aus dem Geschäft. Die erbeutete Ware hatte einen Wert von ca. 60 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell