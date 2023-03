Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Böschung gelandet

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch (22.03.2023) in der Schönbuchstraße ist eine 84 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Kia bog gegen 11.50 Uhr von der Schmellbachstraße nach links in die Schönbuchstraße ab und kollidierte dabei mit dem aus Richtung Stuttgart-Rohr kommenden BMW der 84-Jährigen. Der BMW kam dadurch nach rechts von der Straße ab. Die Seniorin erlitt schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell