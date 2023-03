Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (21.03.2023) am Neckartor/Heilmannstraße in Fahrtrichtung Bad Cannstatt Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Hauptaugenmerk auf Rotlichtverstöße und Mobiltelefonnutzung gelegt. Die Beamten kontrollierten zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr den stadtauswärtigen Verkehr und stellten dabei unter anderem zehn Rotlichtfahrten, 21 Gurtverstöße und 34 verbotswidrige Handynutzungen am Steuer fest. Alle betroffenen Fahrer müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

