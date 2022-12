POL-KLE: Kerken - 40-Jähriger bei Streitigkeiten verletzt, 31-Jähriger festgenommen

Emmerich am Rhein (ots) - Am Montag (05. Dezember 2022) kam es zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr am Nollenburgerweg in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Der schwarze VW Passat eines 26-jährigen Halters aus Emmerich, welcher in einer Parklücke abgestellt gewesen war, wurde dabei am hinteren linken Eck im Bereich des Rücklichts beschädigt. Der Unfallverursacher ...

mehr