POL-S: Mit Baum kollidiert

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte Täter haben am Dienstag (21.03.2023) am Triebweg ein Pedelec im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen, welches auf einer Fahrradhalterung befestigt war. Der 42-jährige Besitzer parkte sein Wohnmobil gegen 08.50 Uhr auf einem Parkplatz am Sportpark in Feuerbach. Sein Pedelec der Marke Cube, in den Farben Blau, Grau und Orange, befand sich mit einem Schloss gesichert auf der ...

