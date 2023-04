Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Altkleidercontainer aufgebrochen und ausgeraubt

Apolda (ots)

Gestern, gegen 03:45 Uhr wurden eine Frau und ein Mann dabei überrascht, wie sie zwei Kleidercontainer in der Albstädter Straße in Apolda aufgebrochen und die darin befindliche Bekleidung gestohlen haben. Schnell flohen die beiden Diebe auf ihren Fahrrädern. Sie konnten noch im Schötener Grund gesichtet werden. Sie flohen dann weiter in den Park hinein und es verlor sich ihre Spur. Die Frau trug eine auffällige rosa Jacke und an dem Fahrrad des Mannes war ein Anhänger befestigt. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

