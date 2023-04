LPI-J: Mountainbike aus Keller gestohlen

Apolda (ots) - Gestern, gegen 12:45 Uhr stellte das Ordnungsamt in Apolda ein 24-jähriger Mann fest, welcher am Brauhof lautstark schrie und um sich trat. Der junge Mann war nur mit einer Hose bekleidet, offensichtlich stark alkoholisiert und in einer psychischen Ausnahmesituation. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der 24-Jährige zu seinem eigenen Schutz und dem Anderer in die Polizeiinspektion gebracht. Im Gewahrsam konnte er nicht beruhigt werden, war hoch ...

mehr