Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkoholeinfluss

Weimar (ots)

Am 21.04.2023 gegen 02:45 Uhr wurde die Polizei von einer sehr auf- geregten Pkw-Fahrerin informiert, dass Unbekannte in der Trierer Straße, vom Poseckschen Garten kommend, mutwillig einen Poller auf die Straße gelegt hätten und ihr Fahrzeug mit diesem kollidiert sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich der Sachverhalt allerdings etwas anders dar. Der Poller lag jetzt zwar auf der Straße, stand aber vorher am Rande des Fußweges. Die Frau kam beim Durchfahren einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit drei Holzpollern, streifte einen Baum, fuhr weiter und kam dann an der Einmündung zur Henßstraße zum Stehen. Dabei erlitt der Pkw einen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Ursächlich für den Unfall waren möglicherweise auch die 2,03 Promille Atemalkohol, welche die Fahrerin vorweisen konnte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt.

